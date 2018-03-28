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В Кемерово обнаружили тела всех погибших при пожаре в ТЦ

28 март 2018 (17:39)

Спасатели обнаружили тела всех 64 погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», без вести пропавших в результате пожара в ТЦ нет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МЧС России Владлена Аксенова.

«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — сказал Аксенов. Он не уточнил, идет ли речь о том, что в здании не найдены тела пропавших, или что таких людей в принципе нет.

Замглавы МЧС добавил, что тела погибших переданы Следственному комитету, опознаны 27 человек.

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