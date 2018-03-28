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Великобритания разработала новую доктрину по нацбезопасности

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что отныне национальную безопасность страны будут обеспечивать все ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьера.



Согласно заявлению Мэй, новая доктрина потребовалась, в частности, из-за «возмутительных» террористических актов в Лондоне и Манчестере, а также «бесстыдного и бездумного» отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.



«Так что, как говорится в докладе («Анализ возможностей в сфере нацбезопасности»), мы вводим новый подход к использованию наших национальных возможностей в сфере безопасности. Этот подход позволит нам добиться того, чтобы, защищая нашу национальную безопасность, мы более эффективно использовали все наши возможности: от экономических рычагов и сверхсовременных военных ресурсов до широкого дипломатического и культурного влияния на мировой арене. Каждая часть нашего правительства и каждое ведомство будет играть свою роль», — заявила Мэй.

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