Дайджест
В Алтайском крае подтоплено более 1,2 тыс. частных домов
28 март 2018 (17:38)
В Алтайском крае подтоплено 3 тыс. 554 приусадебных участка и 1 тыс. 224 жилых дома из-за начала сезона талых вод. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, в ликвидации последствий потопа участвуют 1475 человек и 440 единиц техники, из них от МЧС 750 человек и 149 единиц техники. Уточняется, что подтопление произошло в 69 населенных пунктах
Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Курьинского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского районов.
Также в ведомстве предупредили, что гидрологическая обстановка стабилизируется не раньше начала апреля.
По данным ведомства, в ликвидации последствий потопа участвуют 1475 человек и 440 единиц техники, из них от МЧС 750 человек и 149 единиц техники. Уточняется, что подтопление произошло в 69 населенных пунктах
Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Курьинского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского районов.
Также в ведомстве предупредили, что гидрологическая обстановка стабилизируется не раньше начала апреля.
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