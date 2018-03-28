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В Алтайском крае подтоплено более 1,2 тыс. частных домов

В Алтайском крае подтоплено 3 тыс. 554 приусадебных участка и 1 тыс. 224 жилых дома из-за начала сезона талых вод. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.



По данным ведомства, в ликвидации последствий потопа участвуют 1475 человек и 440 единиц техники, из них от МЧС 750 человек и 149 единиц техники. Уточняется, что подтопление произошло в 69 населенных пунктах



Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Курьинского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского районов.



Также в ведомстве предупредили, что гидрологическая обстановка стабилизируется не раньше начала апреля.

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