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В Австралии российских дипломатов обвинили в шпионаже

Глава министерства иностранных дел Австралии Джули Бишоп встретится с послом России в Канберре Григорием Логвиновым на фоне подозрений, что российские дипломаты занимались шпионажем. Об этом сообщает телеканал ABC.



В интервью телеканалу Бишоп заявила, что подозревает российских послов в шпионаже — такие данные ей предоставила австралийская разведка.



«Вообще-то, это очень смешной вопрос. Я был бы счастлив увидеть, как вы зададите этот вопрос кому-то из послов здесь в Канберре», — ответил Логинов на вопрос о дипломатах-шпионах.

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