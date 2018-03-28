Дайджест
В Австралии российских дипломатов обвинили в шпионаже
28 март 2018 (17:38)
Глава министерства иностранных дел Австралии Джули Бишоп встретится с послом России в Канберре Григорием Логвиновым на фоне подозрений, что российские дипломаты занимались шпионажем. Об этом сообщает телеканал ABC.
В интервью телеканалу Бишоп заявила, что подозревает российских послов в шпионаже — такие данные ей предоставила австралийская разведка.
«Вообще-то, это очень смешной вопрос. Я был бы счастлив увидеть, как вы зададите этот вопрос кому-то из послов здесь в Канберре», — ответил Логинов на вопрос о дипломатах-шпионах.
В интервью телеканалу Бишоп заявила, что подозревает российских послов в шпионаже — такие данные ей предоставила австралийская разведка.
«Вообще-то, это очень смешной вопрос. Я был бы счастлив увидеть, как вы зададите этот вопрос кому-то из послов здесь в Канберре», — ответил Логинов на вопрос о дипломатах-шпионах.
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