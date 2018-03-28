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Торговая сеть «Лента» обратилась в суд с иском к правительству Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск ООО «Лента» (юридическое лицо одноименной торговой сети) к правительству Свердловской области. Соответствующая информация размещена в материалах арбитража.



Подробности иска пока не раскрываются.



По неофициальным данным, «Лента» добивается внесения своих гипермаркетов в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как их кадастровая стоимость.



Ранее включения в указанный перечень в судебном порядке добивались другие торговые центры Екатеринбурга, в частности, супермаркет «Кировский». В настоящее время в арбитраже рассматриваются заявления ООО «КИТ Екатеринбург», которое является владельцем двух торговых центров и аквапарка «Лимпопо», и ООО «Максидом».

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