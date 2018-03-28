Новости дня
Торговая сеть «Лента» обратилась в суд с иском к правительству Свердловской области
28 март 2018 (16:51)
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск ООО «Лента» (юридическое лицо одноименной торговой сети) к правительству Свердловской области. Соответствующая информация размещена в материалах арбитража.
Подробности иска пока не раскрываются.
По неофициальным данным, «Лента» добивается внесения своих гипермаркетов в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как их кадастровая стоимость.
Ранее включения в указанный перечень в судебном порядке добивались другие торговые центры Екатеринбурга, в частности, супермаркет «Кировский». В настоящее время в арбитраже рассматриваются заявления ООО «КИТ Екатеринбург», которое является владельцем двух торговых центров и аквапарка «Лимпопо», и ООО «Максидом».
Подробности иска пока не раскрываются.
По неофициальным данным, «Лента» добивается внесения своих гипермаркетов в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как их кадастровая стоимость.
Ранее включения в указанный перечень в судебном порядке добивались другие торговые центры Екатеринбурга, в частности, супермаркет «Кировский». В настоящее время в арбитраже рассматриваются заявления ООО «КИТ Екатеринбург», которое является владельцем двух торговых центров и аквапарка «Лимпопо», и ООО «Максидом».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Два ТЦ «Кировский» в Екатеринбурге будут платить налог по кадастровой стоимости
- УФАС заставило свердловские власти внести 301 объект в список налогообложения по кадастровой стоимости
- МУГИСО хочет начислять налоги по кадастровой стоимости с 333 объектов
- Эксперт: Свердловское УФАС должно проверить список ТРЦ по вопросу налогообложения по кадастровой стоимости
- МУГИСО стало уполномоченным органом государственной власти в регионе по реализации нововведений налогового кодекса