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Свердловскому медколледжу передали для занятий здание бывшего Петровского приюта

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Правительство Свердловской области передало Свердловскому областному медицинскому колледжу здание бывшего Петровского приюта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального министерства по управлению госимуществом.



Здание находится на улице Крылова, 2 и внесено в перечень объектов культурного наследия.



«В настоящее время здание не используется, находится в удовлетворительном состоянии. Передача его в оперативное управление ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» позволит обеспечить эффективное осуществление его уставной деятельности в сфере образования, а также надлежащую эксплуатацию и сохранность данного объекта культурного наследия в рамках требований», — говорится в сообщении.



Отмечается, что строение передано в связи с дефицитом помещений в медколледже для образовательного процесса. Кроме того, здание находится рядом с общежитием учебного заведения.

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