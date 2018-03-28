Новости дня
Свердловскому медколледжу передали для занятий здание бывшего Петровского приюта
28 март 2018 (16:38)
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Правительство Свердловской области передало Свердловскому областному медицинскому колледжу здание бывшего Петровского приюта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального министерства по управлению госимуществом.
Здание находится на улице Крылова, 2 и внесено в перечень объектов культурного наследия.
«В настоящее время здание не используется, находится в удовлетворительном состоянии. Передача его в оперативное управление ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» позволит обеспечить эффективное осуществление его уставной деятельности в сфере образования, а также надлежащую эксплуатацию и сохранность данного объекта культурного наследия в рамках требований», — говорится в сообщении.
Отмечается, что строение передано в связи с дефицитом помещений в медколледже для образовательного процесса. Кроме того, здание находится рядом с общежитием учебного заведения.
Здание находится на улице Крылова, 2 и внесено в перечень объектов культурного наследия.
«В настоящее время здание не используется, находится в удовлетворительном состоянии. Передача его в оперативное управление ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» позволит обеспечить эффективное осуществление его уставной деятельности в сфере образования, а также надлежащую эксплуатацию и сохранность данного объекта культурного наследия в рамках требований», — говорится в сообщении.
Отмечается, что строение передано в связи с дефицитом помещений в медколледже для образовательного процесса. Кроме того, здание находится рядом с общежитием учебного заведения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге выставили на продажу «Дом А. И. Меньшиковой» за 7,2 млн рублей
- Свердловские власти безвозмездно передали РПЦ здания Церкви Знамения и Покровской церкви в Верхотурье
- ОАО «Уралбиофарм» оштрафовано за содержание объекта культурного наследия «Здание Госстраха» в ненадлежащем состоянии
- Администрация Екатеринбурга отказалась признавать здание кинотеатра «Темп» объектом культурного наследия
- Здание бывшего кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге может быть включено в реестр объектов культурного наследия РФ