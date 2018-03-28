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«Национальная сурьмяная компания» и «СВЕЗА Верхняя Синячиха» потеряли статус приоритетных проектов Свердловской области
28 март 2018 (16:16)
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. ООО «Национальная сурьмяная компания» и НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» утратили статус участников приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области. Об этом говорится в справке аппарата областного Заксобрания, которую опубликовала в Facebook депутат думы Асбестовского городского округа Наталья Крылова.
Как следует из этого документа, оба предприятия потеряли статус из-за непредоставления отчета о своей инвестиционной деятельности.
ООО «Национальная сурьмяная компания» планировало построить предприятие в Дегтярске, однако после массовых протестов жителей выбрало другую площадку. До настоящего времени по тем же причинам проект не реализован в Асбесте.
Строительство завода в Верхней Синячихе было запланировано несколько лет назад. В рамках международной выставки «Иннопром-2014» были подписаны два соглашения, направленных на реализацию проекта по производству древесно-стружечных плит в поселке Верхняя Синячиха.
Как следует из этого документа, оба предприятия потеряли статус из-за непредоставления отчета о своей инвестиционной деятельности.
ООО «Национальная сурьмяная компания» планировало построить предприятие в Дегтярске, однако после массовых протестов жителей выбрало другую площадку. До настоящего времени по тем же причинам проект не реализован в Асбесте.
Строительство завода в Верхней Синячихе было запланировано несколько лет назад. В рамках международной выставки «Иннопром-2014» были подписаны два соглашения, направленных на реализацию проекта по производству древесно-стружечных плит в поселке Верхняя Синячиха.
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