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Фонд развития промышленности РФ одобрил займы шести южноуральским предприятиям
28 март 2018 (15:54)
УрБК, Челябинск, 28.03.2018. Фонд развития промышленности РФ при содействии Южно-Уральской торгово-промышленной палаты выдал займы шести предприятиям Челябинской области в 2017 году, сообщает пресс-служба ЮУТПП.
Размеры кредитов составили от 20,5 млн до 500 млн руб.
Как сообщил первый вице-президент Южно-Уральской ТПП Игорь Аристов, в прошлом году в палату вступило 60 компаний. Состав таким образом увеличился до 920 хозяйствующих субъектов (включая предприятия Миасской и Магнитогорской ТПП). Большую часть членов (около 75%) представляют субъекты малого и среднего бизнеса.
Размеры кредитов составили от 20,5 млн до 500 млн руб.
Как сообщил первый вице-президент Южно-Уральской ТПП Игорь Аристов, в прошлом году в палату вступило 60 компаний. Состав таким образом увеличился до 920 хозяйствующих субъектов (включая предприятия Миасской и Магнитогорской ТПП). Большую часть членов (около 75%) представляют субъекты малого и среднего бизнеса.
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