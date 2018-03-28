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Фонд развития промышленности РФ одобрил займы шести южноуральским предприятиям

УрБК, Челябинск, 28.03.2018. Фонд развития промышленности РФ при содействии Южно-Уральской торгово-промышленной палаты выдал займы шести предприятиям Челябинской области в 2017 году, сообщает пресс-служба ЮУТПП.



Размеры кредитов составили от 20,5 млн до 500 млн руб.



Как сообщил первый вице-президент Южно-Уральской ТПП Игорь Аристов, в прошлом году в палату вступило 60 компаний. Состав таким образом увеличился до 920 хозяйствующих субъектов (включая предприятия Миасской и Магнитогорской ТПП). Большую часть членов (около 75%) представляют субъекты малого и среднего бизнеса.

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