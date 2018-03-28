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На сайте Банка России появился раздел для китайских инвесторов

УрБК, Москва, 28.03.2018. На сайте Банка России появился раздел для инвесторов на китайском языке. Об этом говорится в сообщении регулятора.



«Банк России стремится к росту информационной прозрачности для инвесторов из Китая, к повышению доступности информации как о деятельности мегарегулятора, так и о российском рынке. Этот шаг должен способствовать привлечению китайских инвесторов на российский финансовый рынок», — говорится в сообщении.



Соответствующий раздел содержит сведения о встречах и телеконференциях представителей регулятора с инвестиционным сообществом, а также ссылки на полезные для инвесторов ресурсы ЦБ. Ссылка на китайскую версию будет размещена как в русскоязычной, так и в англоязычной версиях раздела.

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