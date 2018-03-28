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Свердловский арбитраж в мае рассмотрит иск, касающийся передачи РПЦ зданий колледжей в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Арбитражный суд Свердловской области 15 мая 2018 года проведет заседание по иску Екатеринбургской епархии РПЦ, касающемуся вопроса о передаче ей зданий трех колледжей в центре Екатеринбурга. Об этом сказано в материалах арбитража.



Напомним, Екатеринбургская епархия РПЦ требует от МУГИСО передачи ей в собственность «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа. По данным истца, до 1917 года указанные здания принадлежали церкви.



Получив отказ регионального министерства, религиозная организация обратилась в Арбитражный суд Свердловской области, однако он отказал епархии в удовлетворении иска. В дальнейшем такое же решение принял и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.



Однако в марте 2018 года Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил жалобу Екатеринбургской епархии: отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

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