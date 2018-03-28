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В 2017 году Роспотребнадзор оштрафовал свердловские предприятия общепита на 15,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. В 2017 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело контрольно-надзорные мероприятия в отношении 869 из 5 тыс. 068 объектов по оказанию услуг общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе мероприятий были выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, а также технического регулирования.



Наиболее часто выявляемые нарушения — закуп сырья без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции; отсутствие должной маркировки на продуктах и сырье; отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие продукции, реализуемой вне предприятия. Часто на предприятиях общепита не соблюдаются сроки годности и условия хранения сырья, пищевых продуктов и готовой кулинарной продукции; нарушаются режимы мойки и дезинфекции; нарушается технологический процесс при приготовлении блюд и изделий. У персонала отсутствуют личные медицинские книжки, не пройдены медобследования, вакцинации, и так далее.



«Подобные нарушения могут повлечь за собой выпуск некачественной продукции. Так, по результатам лабораторных испытаний, проведенных по итогам проверок, 15,1% проб не соответствуют требованиям санитарного законодательства, а также технического регулирования (в 2016 году — 14,6%)», — отмечают в пресс-службе.



В 2017 году по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении предприятий общепита рассмотрено 1 тыс. 385 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 15 млн 723 тыс. 200 руб., выдано 144 предупреждения, 52 представления главного санитарного врача, 58 постановлений о проведении санитарно-профилактических мероприятий. Выдано 118 предложений, 30 из них — в органы местного самоуправления, 69 — работодателям о применении дисциплинарных взысканий.



Кроме того, оформлено два иска о запрещении деятельности индивидуального предпринимателя. Выдано 177 предписаний о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда здоровью (разработано 155 программ). Вынесено 93 предписания о приостановке реализации продукции. Принято 30 решений о приостановлении деятельности.

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