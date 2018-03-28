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В Екатеринбурге будут судить инспектора Ростехнадзора за взятку в 250 тыс. рублей
28 март 2018 (13:45)
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного государственного инспектора Нижнетагильского территориального отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Уральского управления Ростехнадзора. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 12 декабря 2017 года сотрудник Ростехнадзора получил взятку в размере 250 тыс. руб. за то, что не стал указывать выявленные в ходе проверки агрофирмы нарушения.
«Обвиняемый установил, что на агрофирме отсутствуют акты приемки законченных строительством объектов газораспределительной и газопотребительной системы, отсутствует ввод в эксплуатацию в установленном порядке и приемка законченных строительством указанных объектов газораспределительной и газопотребительной системы», ― пояснили в пресс-службе надзорного органа.
Нарушения требований были выявлены на производственных площадках агрофирмы «Красноуральская» и «Кировградская». В соответствии с требованиями законодательства, инспектор должен был указать нарушения в акте проверки и выдать предписание с требованием устранить их.
«Однако обвиняемый сообщил представителю юридического лица, в аренде у которого находятся объекты газораспределительной и газопотребительной системы агрофирмы, о выявленных нарушениях и сообщил, что готов не включать эти нарушения в акт проверки, если тот передаст ему взятку в размере 500 тыс. руб. При этом часть денег в размере 250 тыс. руб. представитель юридического лица должен был передать 12 декабря 2017 года в указанном им месте», ― сообщили в прокуратуре.
Представитель компании пожаловался на инспектора Ростехнадзора в ФСБ, в результате его арестовали при передаче взятки, которая проходила в рамках оперативного эксперимента. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия), совершенные в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 12 декабря 2017 года сотрудник Ростехнадзора получил взятку в размере 250 тыс. руб. за то, что не стал указывать выявленные в ходе проверки агрофирмы нарушения.
«Обвиняемый установил, что на агрофирме отсутствуют акты приемки законченных строительством объектов газораспределительной и газопотребительной системы, отсутствует ввод в эксплуатацию в установленном порядке и приемка законченных строительством указанных объектов газораспределительной и газопотребительной системы», ― пояснили в пресс-службе надзорного органа.
Нарушения требований были выявлены на производственных площадках агрофирмы «Красноуральская» и «Кировградская». В соответствии с требованиями законодательства, инспектор должен был указать нарушения в акте проверки и выдать предписание с требованием устранить их.
«Однако обвиняемый сообщил представителю юридического лица, в аренде у которого находятся объекты газораспределительной и газопотребительной системы агрофирмы, о выявленных нарушениях и сообщил, что готов не включать эти нарушения в акт проверки, если тот передаст ему взятку в размере 500 тыс. руб. При этом часть денег в размере 250 тыс. руб. представитель юридического лица должен был передать 12 декабря 2017 года в указанном им месте», ― сообщили в прокуратуре.
Представитель компании пожаловался на инспектора Ростехнадзора в ФСБ, в результате его арестовали при передаче взятки, которая проходила в рамках оперативного эксперимента. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия), совершенные в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
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