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В США раскритиковали российские Су-35 и MиГ-35

Российские Су-35 и MиГ-35 обладают хорошими возможностями на бумаге, а не в реальности. Об этом сообщает The National Interest.



В публикации американского журнала рассматриваются причины, по которым Индия сокращает военно-техническое сотрудничество с Россией в пользу США и ЕС. Издание отмечает, что Индия находится в поисках двухмоторного истребителя, а в качестве кандидатов рассматриваются американский F/A-18E/F Super Hornet, Eurofighter Typhoon, французский Rafale и российские Су-35 или МиГ-35.



«Российские истребители предлагают хорошие результаты на бумаге, но Индия разочарована плохой послепродажной поддержкой и частыми сбоями большей части российского оборудования, в том числе на самолетах МиГ-29 и Су-30МКИ», — пишет издание.



В The National Interest также отметили, что индийские официальные лица все больше разочаровываются в Су-57, публично жалуясь на маломощные двигатели, низкую малозаметность истребителя и «недостаточную прозрачность в отношении того, что стоит за этими проблемами».

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