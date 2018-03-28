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Украина и Россия начали расторжение газовых контрактов

«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правления российской компании Александра Медведева.



По его словам, встреча состоялась на минувшей неделе. Российская сторона вновь уведомила украинскую, что намерена оспорить решение Стокгольмского арбитражного суда по контракту на транзит газа. «Апелляция по этому делу будет подана до конца марта», — уточнил Медведев.



В «Нафтогазе» сообщили, что на заседании российская сторона отказалась восстанавливать поставки газа на Украину. Кроме того, «Газпром» отказался подтвердить, что заплатит 2,6 млрд долл., отметили в пресс-службе украинской компании.

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