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В 30 регионах РФ прогнозируют опасные природные явления

В 2018 году на территории 30 регионов семи федеральных округов страны, в том числе в столичном регионе и Крыму ожидаются опасные погодные явления, в том числе шквалы, ураганы и град. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Центре «Антистихия» МЧС России.



«Наибольшая вероятность ЧС и происшествий в связи с опасными метеорологическими явлениями прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская области), Сибирского (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Иркутская область), Уральского (Челябинская область), Приволжского (Башкирия, Пермский край, Оренбургская, Нижегородская области), Центрального (Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория округа)», — утверждают спасатели.



В зонах вероятных ЧС живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Если пессимистичный прогноз сбудется, годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% ВВП, приближаясь к отметке в 900 млрд руб.

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