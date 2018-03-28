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Опубликована секретная презентация о деле Скрипаля

Опубликована секретная презентация о деле Скрипаля, которую иностранным послам показали в посольстве Великобритании в России 22 марта. Состоящий из шести слайдов документ выложила газета «Коммерсантъ».



Титульный лист состоит из заголовка и даты, на второй странице излагается хронология инцидента, начиная с госпитализации Скрипаля 4 марта до высылки российских дипломатов 20 марта,



Третья страница посвящена «новой фазе российской агрессии», и содержит тезис, что Россия «без всяких сомнений ответственна» за инцидент в Солсбери. «Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует», — утверждается в документе.



Далее следует описание отравляющего нервно-паралитического агента «Новичок» и точное число доставленных в больницу и количество задействованных в расследовании.

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