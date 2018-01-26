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В Екатеринбурге будут судить экс-директора агентства недвижимости по обвинению в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении бывшего директора агентства недвижимости К. Цыгановой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Она обвиняется по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере».



По версии следствия, бывший директор агентства похитила деньги у своих знакомых под видом займов под большие проценты, а также за возможность приобрести квартиры у своих подрядчиков по ценам ниже рыночных. Жертвами мошенничества, как полагают следователи, стали семь человек. Общий ущерб от действий обвиняемой составил 12,2 млн руб.



«В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину не признала, мотивировав тем, что денежные средства у нее были похищены ее знакомым, называть которого она отказалась», — говорится в сообщении.

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