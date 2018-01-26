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Правительство РФ одобрило снятие запрета на рекламу вин, произведенных в странах ЕАЭС

УрБК, Москва, 26.01.2018. Правительство РФ одобрило поправки в закон «О рекламе», снимающие запрет на рекламу в средствах массовой информации вин, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующая информация опубликована на сайте государственного органа.



Как указано в пояснительной записке к законопроекту, изменения вводятся в целях приведения российского законодательства в соответствие с правом Евразийского экономического союза.



«Исключается запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС», — говорится в документе.



Законопроект будет внесен в Государственную думу в установленном порядке.

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