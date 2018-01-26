Новости дня

Поголовье овец и коз в Свердловской области в 2017 году сократилось на 5,8%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Поголовье овец и коз в Свердловской области в 2017 году сократилось на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Свердловскстат.



Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,1%, птиц — на 3,5%. Поголовье свиней выросло на 1,5%.



В январе-декабре 2017 года производство молочной продукции в Свердловской области выросло на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, яиц — на 3,6%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: