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Поголовье овец и коз в Свердловской области в 2017 году сократилось на 5,8%
26 январь 2018 (17:25)
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Поголовье овец и коз в Свердловской области в 2017 году сократилось на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Свердловскстат.
Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,1%, птиц — на 3,5%. Поголовье свиней выросло на 1,5%.
В январе-декабре 2017 года производство молочной продукции в Свердловской области выросло на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, яиц — на 3,6%.
Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,1%, птиц — на 3,5%. Поголовье свиней выросло на 1,5%.
В январе-декабре 2017 года производство молочной продукции в Свердловской области выросло на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, яиц — на 3,6%.
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