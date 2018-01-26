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Правительство РФ может утвердить критерии мобильной связи пятого поколения в 2019 году

УрБК, Москва, 26.01.1018. Правительство РФ может утвердить стандарты для мобильной связи пятого поколения (5G) в 2019 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя кабмина Дмитрия Медведева.



К этому же времени планируется принять и полосы радиочастот для запуска нового вида мобильной связи.



Следует отметить, что ранее МТС получил отказ на получение частот для тестирования 5G. В «Вымпелкоме» на время отказались от этих планов.

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