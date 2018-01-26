Дайджест
На юге Сахалина несколько лавин сошли на автотрассы
26 январь 2018 (17:11)
Несколько лавин сошли на автотрассы на юге Сахалина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на противолавинный центр управления Сахалингидрометслужбы.
Отмечается, что при сходе лавин никто не пострадал.
«Сход двух лавин объемами 30 и 40 кубометров произошел днем в четверг в Невельском районе на автотрассы. Никто в них не попал, так как дороги в том районе были закрыты для проезда из-за сильной метели», — сказали в центре.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при сходе лавины в Хакасии.
Отмечается, что при сходе лавин никто не пострадал.
«Сход двух лавин объемами 30 и 40 кубометров произошел днем в четверг в Невельском районе на автотрассы. Никто в них не попал, так как дороги в том районе были закрыты для проезда из-за сильной метели», — сказали в центре.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при сходе лавины в Хакасии.
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