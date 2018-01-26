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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки в Южной Америке
26 январь 2018 (17:07)
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке желтой лихорадки в Южной Америке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с января 2016 г. по декабрь 2017 г. в 7 странах Южной Америки (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гвиана и Эквадор) зарегистрировано 777 подтвержденных случаев желтой лихорадки, 261 из которых завершились летальным исходом. С 13 декабря 2017 года только Бразилия сообщает о новых случаях этой инфекции», — говорится в сообщении.
Ведомство порекомендовало учитывать эту информацию во время поездок.
«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с января 2016 г. по декабрь 2017 г. в 7 странах Южной Америки (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гвиана и Эквадор) зарегистрировано 777 подтвержденных случаев желтой лихорадки, 261 из которых завершились летальным исходом. С 13 декабря 2017 года только Бразилия сообщает о новых случаях этой инфекции», — говорится в сообщении.
Ведомство порекомендовало учитывать эту информацию во время поездок.
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