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Предупреждение о смоге в Свердловской области будет действовать до конца января

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. В Свердловской области атмосферные условия, мешающие рассеиванию вредных примесей в воздухе, продержатся до 30 января. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«С 20.00 26 января до 20.00 30 января на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.



При этом случаев задымленности атмосферы на территории региона и появления несвойственного воздуху запаха государственные метеостанции в текущий период не отмечают.

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