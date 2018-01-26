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ЦБ подготовил рекомендации по кибербезопасности к ЧМ-2018

УрБК, Москва, 26.01.2018. Банк России подготовил пакет рекомендаций по кибербезопасности в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.



«Рекомендации, разработанные Банком России, касаются защиты от компьютерных атак объектов банковской информационной инфраструктуры, банкоматов и POS-терминалов. Они уже направлены в кредитные организации, которые работают в городах проведения матчей Чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.



ЦБ рекомендует банкам установить на банкоматы антискимминговое оборудование, своевременно обновлять программное обеспечение, установленное в устройствах самообслуживания, настроить системы мониторинга на оповещение ответственных лиц в случае длительного отсутствия отклика от банкомата, вскрытия или другой нештатной ситуации.



Кроме того, в пакете есть рекомендации для гостей Чемпионата мира. Так, регулятор напоминает им правила пользования банкоматами и платежными терминалами. Например, ЦБ рекомендует обращать внимание на наличие посторонних устройств на банкомате, не пользоваться некорректно работающим банкоматом и не прибегать при возникновении сложностей к помощи посторонних людей.

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