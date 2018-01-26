Новости дня

Екатеринбургская таможня в 2017 году оштрафовала участников ВЭД на 1,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. В 2017 году Екатеринбургская таможня возбудила 1 096 дел об административных правонарушениях, то есть в 2 раза больше, чем в 2016 году, сумма наложенных штрафов превысила 1,2 млрд руб. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель ведомства Алексей Яговитин.



По его словам, основная часть административных штрафов была установлена за нарушения валютного законодательства.



Кроме того, Екатеринбургской таможней возбуждено 9 дел об административных правонарушениях за незаконное использование средств идентификации товаров и за нарушение авторских прав, выявлено 67 тыс. единиц контрафактной продукции.



«Мы уделяем большое внимание предотвращению реализации контрафактных изделий, особенно в преддверии ЧМ-2018 — продукции с символикой FIFA. В прошлом году мы выявили только 60 наборов для настольной игры «Футбол», но мы думаем, что товары FIFA в значительной степени предназначены для иного сезона. Если их будут ввозить, это может произойти в марте-апреле», — пояснил А. Яговитин.



Также в ходе совместных рейдов с органами прокуратуры, ФСБ, Россельхознадзора за год выявлено и уничтожено более 37 т санкционной продукции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: