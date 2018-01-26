Новости дня

В Уральском регионе таможенные органы за год выявили более 300 тонн санкционной продукции

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. В 2017 году таможенные органы Уральского региона выявили и уничтожили 302 тонны продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ вследствие действия продуктового эмбарго. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.



«Показатель в 2017 году вырос значительно, потому что мы научились выявлять схемы ввоза, места сосредоточения товаров, и стали обнаруживать крупные партии запрещенной продукции», — отметил М. Чмора.



Всего в течение 2017 года таможенные органы в Уральском регионе возбудили 4 тыс. 680 дел об административных правонарушениях, что на 70% превышает уровень предыдущего периода, и 92 уголовных дела (примерно соответствует показателям 2016 года).



«Дела распределялись по совершенно разным направлениям. Это контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, товаров двойного назначения, наркотических веществ, наличных денежных средств, незаконное создание и использование юрлиц, нарушения валютного законодательства. Рост числа административных дел в основном связан с тем, что таможенные органы в 2017 году получили функции валютного контроля», — пояснил М. Чмора.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: