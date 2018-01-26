Новости дня
В Уральском регионе таможенные органы за год выявили более 300 тонн санкционной продукции
26 январь 2018 (15:00)
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. В 2017 году таможенные органы Уральского региона выявили и уничтожили 302 тонны продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ вследствие действия продуктового эмбарго. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.
«Показатель в 2017 году вырос значительно, потому что мы научились выявлять схемы ввоза, места сосредоточения товаров, и стали обнаруживать крупные партии запрещенной продукции», — отметил М. Чмора.
Всего в течение 2017 года таможенные органы в Уральском регионе возбудили 4 тыс. 680 дел об административных правонарушениях, что на 70% превышает уровень предыдущего периода, и 92 уголовных дела (примерно соответствует показателям 2016 года).
«Дела распределялись по совершенно разным направлениям. Это контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, товаров двойного назначения, наркотических веществ, наличных денежных средств, незаконное создание и использование юрлиц, нарушения валютного законодательства. Рост числа административных дел в основном связан с тем, что таможенные органы в 2017 году получили функции валютного контроля», — пояснил М. Чмора.
«Показатель в 2017 году вырос значительно, потому что мы научились выявлять схемы ввоза, места сосредоточения товаров, и стали обнаруживать крупные партии запрещенной продукции», — отметил М. Чмора.
Всего в течение 2017 года таможенные органы в Уральском регионе возбудили 4 тыс. 680 дел об административных правонарушениях, что на 70% превышает уровень предыдущего периода, и 92 уголовных дела (примерно соответствует показателям 2016 года).
«Дела распределялись по совершенно разным направлениям. Это контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, товаров двойного назначения, наркотических веществ, наличных денежных средств, незаконное создание и использование юрлиц, нарушения валютного законодательства. Рост числа административных дел в основном связан с тем, что таможенные органы в 2017 году получили функции валютного контроля», — пояснил М. Чмора.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За полгода в России выявили 581 тонну запрещенных к ввозу товаров
- В России таможенные платежи в результате постконтроля в I квартале 2017 года выросли на 16%
- Таможенные органы Уральского региона за 2016 год выявили почти 160 тонн санкционных товаров
- В 2016 году уральские таможенники выявили почти 270 тыс. единиц контрафактной продукции
- Таможенники РФ за девять месяцев выявили контрафакт на 6,9 млрд рублей