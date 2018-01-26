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Экологическая деятельность ПНТЗ отмечена Всероссийским обществом охраны природы

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) получил благодарность Всероссийского общества охраны природы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



ПНТЗ отмечен на федеральном уровне за реализацию природоохранных проектов. Подводя итоги Года экологии, эксперты оценивали российские заводы по нескольким показателям, в том числе объему выбросов и сбросов, уровню образования отходов, размерам капитальных вложений в экологические проекты.



«Создание условий для постоянного улучшения экологической обстановки в Первоуральске — один из главных приоритетов деятельности завода. ПНТЗ входит в тройку лидеров региона по качеству охраны окружающей среды. В Год экологии бюджет на природоохранные мероприятия составил более 70 млн рублей», — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



В 2017 году на ПНТЗ реализовано несколько масштабных проектов. В зоне влияния завода установлен стационарный пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха, введено в эксплуатацию новое оборудование для исследований загрязняющих веществ, в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента запущен пилотный проект по сортировке мусора и завершен ввод в эксплуатацию блока очистных сооружений замкнутого оборотного цикла. Кроме того, белые металлурги провели акцию по озеленению Первоуральска, весной традиционно вышли на массовый городской субботник.



За год завод получил более 10 наград разного уровня в сфере экологии. ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия».

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