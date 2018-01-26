Новости дня
Средний размер потребительского кредита в Челябинской области превысил 129 тыс. рублей
26 январь 2018 (14:25)
УрБК, Челябинск, 26.01.2018. Средний размер кредита на покупку потребительских товаров в Челябинской области в 2017 году составил 129 тыс. 425 руб., что на 7,9% выше уровня предыдущего года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В среднем по России показатель за год вырос на 12,9% (до 141,2 тыс. руб.).
Самое высокое значение среднего размера потребительского кредита в 2017 году было зафиксировано в Москве (433 тыс. руб.), Московской области (292,8 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (240,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (221,3 тыс. руб.).
В среднем по России показатель за год вырос на 12,9% (до 141,2 тыс. руб.).
Самое высокое значение среднего размера потребительского кредита в 2017 году было зафиксировано в Москве (433 тыс. руб.), Московской области (292,8 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (240,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (221,3 тыс. руб.).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Средний размер потребительского кредита в Свердловской области за год вырос на 4,4%
- В Челябинской области средний размер потребительского кредита за год вырос на 6%
- В Свердловской области средний размер потребительского кредита составил 156 тыс. рублей
- За восемь месяцев 2017 года средний размер потребкредита в Челябинской области снизился на 0,7%
- НБКИ: C начала 2017 года средний размер потребкредита в Челябинской области вырос на 10,1%