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Средний размер потребительского кредита в Челябинской области превысил 129 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 26.01.2018. Средний размер кредита на покупку потребительских товаров в Челябинской области в 2017 году составил 129 тыс. 425 руб., что на 7,9% выше уровня предыдущего года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В среднем по России показатель за год вырос на 12,9% (до 141,2 тыс. руб.).



Самое высокое значение среднего размера потребительского кредита в 2017 году было зафиксировано в Москве (433 тыс. руб.), Московской области (292,8 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (240,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (221,3 тыс. руб.).

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