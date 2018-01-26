КМЭЗ наращивает производство медных катодов

«Кыштымский медеэлектролитный завод» (ЗАО «КМЭЗ», предприятие Группы «Русская медная компания» в Челябинской области) завершил очередной этап модернизации производства медных катодов. Несмотря на рекордный объем продукции, выпущенный в 2017 году, организация планирует дальнейшее увеличение мощности цеха электролиза меди. Для этого на производственной площадке установлены три новых преобразователя электрического тока — два основных и один резервный.Оборудование нового типа основано на тиристорных выпрямителях и отличается более высоким коэффициентом полезного действия, мощностью и качеством выпрямления тока, чем прежние диодные преобразователи.Специалисты КМЭЗ — ведущий специалист отдела главного энергетика Владимир Зубов, старший электрик ЦЭМ Сергей Сорокин и начальник электроучастка энергоцеха Сергей Лысов — приняли активное участие во внедрении нового оборудования. Благодаря предложению изменить схему подключения одного из выпрямителей удалось минимизировать период простоя цеха электролиза меди на время подключения оборудования и снизить затраты на выполнение работ.Установка новых преобразователей электрического тока позволила увеличить силу тока в цепи, что будет способствовать интенсификации процесса электролиза меди и увеличению выпуска катодной меди с вводом в эксплуатацию двух дополнительных серий электролизных ванн.Отметим, что в 2017 году «Кыштымский медеэлектролитный завод» уже установил очередной производственный рекорд, выпустив более 128 тыс. т медных катодов — на 5% больше, чем в 2016 году.Рекордный объем производства на КМЭЗе в значительной степени был обусловлен ростом производительности черновой меди на предприятии «Карабашмедь», которое обеспечивает КМЭЗ сырьем. За 2017 год завод «Карабашмедь» увеличил объемы производства основной продукции на 7% к 2016 году — до 120 тыс. т. По словам генерального директора предприятия Андрея Ханжина, это связано с вводом в эксплуатацию новой механизированной линии розлива черновой меди, а также повышением профмастерства сотрудников «Карабашмеди» и стабильными поставками медного концентрата с Михеевского ГОКа.«В 2016 году «Кыштымский медеэлектролитный завод» полностью перешел на производство из собственного минерального сырья РМК, перестав зависеть от поставок медного лома. В 2017 году на предприятии был сформирован запас анодов, обеспечивший бесперебойное производство катодной меди», — рассказал генеральный директор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев.В 2018 году на КМЭЗе продолжится масштабная модернизация. Строительство двух дополнительных серий электролизных ванн по 40 ванн в каждой позволит предприятию увеличить мощности по выпуску катодной меди на 15% — до 140 тыс. т в год. При этом развитие производства медной катанки даст возможность ежегодно выпускать 140 тыс. т продукции — на 40% больше нынешнего уровня.Завершить обновление оборудования цеха электролиза меди КМЭЗа Русская медная компания планирует в первом полугодии 2018 года. Объем инвестиций в развитие производственных мощностей «Кыштымского медеэлектролитного завода» в 2017-2018 годах оценивается в 679 млн руб.