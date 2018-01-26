Дайджест
Сорос назвал биткоин «типичным финансовым пузырем»
26 январь 2018 (14:08)
Один из богатейших людей планеты, трейдер и инвестор Джордж Сорос назвал биткоин и остальные криптовалюты «типичным финансовым пузырем». Его мнение, высказанное на полях Международного экономического форума в Давосе, передает агентство РИА Новости.
«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и ее курс не может меняться на 25% в день», — заявил миллиардер. «Криптовалюта — это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании», — добавил Сорос.
10 января американский инвестор Уоррен Баффет, чье состояние оценивается в 87,3 млрд долл, рассказал, что не купил ни одной криптомонеты и высказал предположение, что все криптовалюты «плохо кончат». Он также заверил, что никогда бы не стал играть на фьючерсах криптовалют.
«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и ее курс не может меняться на 25% в день», — заявил миллиардер. «Криптовалюта — это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании», — добавил Сорос.
10 января американский инвестор Уоррен Баффет, чье состояние оценивается в 87,3 млрд долл, рассказал, что не купил ни одной криптомонеты и высказал предположение, что все криптовалюты «плохо кончат». Он также заверил, что никогда бы не стал играть на фьючерсах криптовалют.
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