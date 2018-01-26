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Россия проведет альтернативные Олимпийские игры

Российские спортсмены, которые не смогут поехать на Олимпийские игры 2018 года, получат возможность выступить на альтернативных соревнованиях. Об этом рассказал министр спорта Павел Колобков, слова которого приводит ТАСС.



«Дополнительно для тех, кто не может выступать на Олимпийских играх, мы будем проводить в России ряд турниров с иностранцами, подберем для них удобное время. Сроки будут согласованы с федерациями. Сейчас мы прорабатываем некие технические детали», — заявил Колобков.



По словам министра, спортсмены должны иметь практику. Он отметил, что запрета на участие в любых других соревнованиях на них не наложено.

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