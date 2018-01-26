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Агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России

Агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Об этом говорится на сайте организации, передает портал «Лента.ру».



Причинами пересмотра эксперты назвали выросшую экономическую и финансовую устойчивость России к внешним геополитическим потрясениям и уменьшение зависимости от цен на нефть. Кроме того, в агентстве отметили успешное преодоление наложенных на страну санкций и улучшение бюджетных рамок правительства.



22 сентября 2017 года агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу России «BBB-» со стабильного до позитивного. Этот рейтинг соответствует низшей ступени инвестиционной категории. Директор аналитической группы по суверенным рейтингам агентства Эрик Ариспе пояснил, что Москва «изменила тренд ожидания в кредитном цикле, то есть рейтинг не только стабилизировался, но и обнаруживает потенциал к повышению».



13 июля 2017 года правительство России заявило о переходе страны к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной шкале, взамен оценок международных рейтинговых агентств. Целью этого названо обеспечение безопасности инвестиций.

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