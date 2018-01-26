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Агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России
26 январь 2018 (14:07)
Агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Об этом говорится на сайте организации, передает портал «Лента.ру».
Причинами пересмотра эксперты назвали выросшую экономическую и финансовую устойчивость России к внешним геополитическим потрясениям и уменьшение зависимости от цен на нефть. Кроме того, в агентстве отметили успешное преодоление наложенных на страну санкций и улучшение бюджетных рамок правительства.
22 сентября 2017 года агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу России «BBB-» со стабильного до позитивного. Этот рейтинг соответствует низшей ступени инвестиционной категории. Директор аналитической группы по суверенным рейтингам агентства Эрик Ариспе пояснил, что Москва «изменила тренд ожидания в кредитном цикле, то есть рейтинг не только стабилизировался, но и обнаруживает потенциал к повышению».
13 июля 2017 года правительство России заявило о переходе страны к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной шкале, взамен оценок международных рейтинговых агентств. Целью этого названо обеспечение безопасности инвестиций.
Причинами пересмотра эксперты назвали выросшую экономическую и финансовую устойчивость России к внешним геополитическим потрясениям и уменьшение зависимости от цен на нефть. Кроме того, в агентстве отметили успешное преодоление наложенных на страну санкций и улучшение бюджетных рамок правительства.
22 сентября 2017 года агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу России «BBB-» со стабильного до позитивного. Этот рейтинг соответствует низшей ступени инвестиционной категории. Директор аналитической группы по суверенным рейтингам агентства Эрик Ариспе пояснил, что Москва «изменила тренд ожидания в кредитном цикле, то есть рейтинг не только стабилизировался, но и обнаруживает потенциал к повышению».
13 июля 2017 года правительство России заявило о переходе страны к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной шкале, взамен оценок международных рейтинговых агентств. Целью этого названо обеспечение безопасности инвестиций.
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