Дайджест
Часы Судного дня перевели на 30 секунд вперед
26 январь 2018 (14:07)
Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, после анализа новых рисков было решено передвинуть на 30 секунд вперед. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Bulletin of Atomic Scientists.
Теперь часы показывают 23:58, то есть до конца света осталось две минуты. Во время пресс-конференции в Вашингтоне специалисты заявили, что решение было принято в связи с «угрозой, порожденной злоупотреблением информационными технологиями». Вместе с тем ученые указывают, что «ситуация с ядерным оружием на планете близка к катастрофе», а проводимые Северной Кореей испытания несут угрозу всему человечеству. Однако специалисты уверены, что в будущем стрелка передвинется назад.
«Мир стал свидетелем уязвимости демократии к дезинформации. Но есть проблема с злоупотреблением соцсетями. Лидеры реагируют на сообщения граждан, а они могут использовать силу интернета для улучшения долгосрочных перспектив своих детей и внуков. Они могут потребовать действий по уменьшению угрозы ядерной войны и изменения климата. Они могут воспользоваться этой возможностью, чтобы создать безопасный и спокойный мир», — говорится в заявлении.
Теперь часы показывают 23:58, то есть до конца света осталось две минуты. Во время пресс-конференции в Вашингтоне специалисты заявили, что решение было принято в связи с «угрозой, порожденной злоупотреблением информационными технологиями». Вместе с тем ученые указывают, что «ситуация с ядерным оружием на планете близка к катастрофе», а проводимые Северной Кореей испытания несут угрозу всему человечеству. Однако специалисты уверены, что в будущем стрелка передвинется назад.
«Мир стал свидетелем уязвимости демократии к дезинформации. Но есть проблема с злоупотреблением соцсетями. Лидеры реагируют на сообщения граждан, а они могут использовать силу интернета для улучшения долгосрочных перспектив своих детей и внуков. Они могут потребовать действий по уменьшению угрозы ядерной войны и изменения климата. Они могут воспользоваться этой возможностью, чтобы создать безопасный и спокойный мир», — говорится в заявлении.
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