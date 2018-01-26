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Средний размер потребительского кредита в Свердловской области за год вырос на 4,4%
26 январь 2018 (13:40)
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Средний размер кредита по покупку потребительских товаров в Свердловской области в 2017 году составил 162 тыс. 425 руб., что на 4,4% выше уровня предыдущего года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В среднем по России показатель за год вырос на 12,9% (до 141,2 тыс. руб.).
«На фоне стабилизации ситуации в экономике банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита. При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане с хорошей кредитной историей, которые после некоторого перерыва стали охотнее прибегать к заемным средствам. Это позволило банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В среднем по России показатель за год вырос на 12,9% (до 141,2 тыс. руб.).
«На фоне стабилизации ситуации в экономике банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита. При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане с хорошей кредитной историей, которые после некоторого перерыва стали охотнее прибегать к заемным средствам. Это позволило банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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