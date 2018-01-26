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Ввод жилья в Свердловской области в 2017 году вырос на 1%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. В январе-декабре 2017 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 2 млн 128 тыс. кв. м. жилья, что на 1% выше уровня предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В прошлом году на Среднем Урале построили 30 тыс. 539 квартир (в 2016 году — 30 тыс. 658 квартир). В среднем по области ввод общей площади жилья в расчете на 1 тыс. человек населения составил 491,4 кв. м. (в 2016 году — 486,6 кв. м.).



Населением за счет собственных и заемных средств в январе-декабре 2017 года было введено 821,4 тыс. кв. м. общей площади жилья, что составило 105,4% к уровню 2016 года. Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода составила 38,6% (в 2016 году — 37%).

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