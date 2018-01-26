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Максимальный размер микрозайма для бизнеса увеличат до 5 млн рублей
26 январь 2018 (12:32)
УрБК, Москва, 26.01.2018. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении максимального размера микрозайма для бизнеса с 3 до 5 млн руб. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Как говорится в пояснительной записке к документу, увеличение максимального размера микрозайма обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов малого и среднего бизнеса (МСП).
Внесенный законопроект предусматривает уточнение круга заемщиков МФО для предпринимательского финансирования и расширение полномочий «Корпорации МСП» в части финансирования организаций инфраструктуры. В частности, корпорации предоставлено право финансирования региональных гарантийных организаций.
Как говорится в пояснительной записке к документу, увеличение максимального размера микрозайма обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов малого и среднего бизнеса (МСП).
Внесенный законопроект предусматривает уточнение круга заемщиков МФО для предпринимательского финансирования и расширение полномочий «Корпорации МСП» в части финансирования организаций инфраструктуры. В частности, корпорации предоставлено право финансирования региональных гарантийных организаций.
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