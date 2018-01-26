Новости дня

Максимальный размер микрозайма для бизнеса увеличат до 5 млн рублей

УрБК, Москва, 26.01.2018. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении максимального размера микрозайма для бизнеса с 3 до 5 млн руб. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.



Как говорится в пояснительной записке к документу, увеличение максимального размера микрозайма обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов малого и среднего бизнеса (МСП).



Внесенный законопроект предусматривает уточнение круга заемщиков МФО для предпринимательского финансирования и расширение полномочий «Корпорации МСП» в части финансирования организаций инфраструктуры. В частности, корпорации предоставлено право финансирования региональных гарантийных организаций.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: