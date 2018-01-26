Новости дня

Организаторы пикета за сохранение телебашни в Екатеринбурге ограничатся сбором подписей

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Организаторы пикета против сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге изменили формат акции.



Согласно заявлению в группе «За телебашню» в «Фейсбуке», акция пройдет 27 января 2018 года в виде сбора подписей. Проведение пикета организаторам не удалось согласовать с министерством общественной безопасности Свердловской области.



В июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.



С середины января 2018 года возле объекта начались работы по подготовке к сносу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: