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Организаторы пикета за сохранение телебашни в Екатеринбурге ограничатся сбором подписей
26 январь 2018 (11:48)
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Организаторы пикета против сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге изменили формат акции.
Согласно заявлению в группе «За телебашню» в «Фейсбуке», акция пройдет 27 января 2018 года в виде сбора подписей. Проведение пикета организаторам не удалось согласовать с министерством общественной безопасности Свердловской области.
В июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.
С середины января 2018 года возле объекта начались работы по подготовке к сносу.
Согласно заявлению в группе «За телебашню» в «Фейсбуке», акция пройдет 27 января 2018 года в виде сбора подписей. Проведение пикета организаторам не удалось согласовать с министерством общественной безопасности Свердловской области.
В июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.
С середины января 2018 года возле объекта начались работы по подготовке к сносу.
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