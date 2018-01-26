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В Свердловской области в 2017 году более 50 граждан задержаны за дачу взяток сотрудникам ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. В 2017 году на Среднем Урале задержаны 52 гражданина, которые предлагали или давали сотрудникам Госавтоинспекции денежные вознаграждения.



В основном граждане хотели таким образом избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.



Больше всего таких фактов было зарегистрировано в Екатеринбурге — 19. Следующими лидерами стали Ирбит (4 случая) и Тавда (3 факта). По 2 таких случая было зарегистрировано в Богдановиче, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Североуральске и Талице. Размер вознаграждений, которые уральцы предлагали сотрудникам полиции, составлял от 100 до 20 тыс. руб.



Чаще всего взятки граждане предлагали сотрудникам ГИБДД, чтобы избежать административной ответственности за нетрезвое вождение, а также за несоставление материала в связи с отказом от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



«Так, три екатеринбургских водителя, управлявшие транспортными средствами в нетрезвом состоянии и ранее уже привлекавшиеся к административной ответственности за аналогичное нарушение, хотели откупиться от сотрудников ГИБДД и предлагали стражам порядка деньги в размере от 2 до 5 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.



Уральцы, пытавшиеся подкупить сотрудников полиции, уже понесли или понесут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

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