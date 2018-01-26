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ФАС России намерена ужесточить наказание за картельный сговор

УрБК, Москва, 26.01.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует ужесточить наказание за картельный сговор. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пакет поправок в законодательство, который ФАС внесла в правительство.



Поправки предполагают введение целого ряда мер — от ужесточения ответственности для владельцев бизнеса до расширения полномочий антимонопольных инспекторов.



В поправках в Уголовный кодекс ФАС предлагается ввести отдельную ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров — более жесткую, чем для обычных сотрудников: срок лишения свободы — от четырех до восьми лет против максимальных четырех лет (сейчас три года), а штраф — в 5 раз выше, от 2 млн до 4 млн руб. против 300-500 тыс. руб. При этом ФАС предлагает также конфисковывать имущество, деньги и ценности, полученные благодаря картелю (сейчас это невозможно).



Для реализации указанных мер антимонопольное ведомство хочет увеличить свои полномочия. Поправки разрешают сотрудникам службы изымать документы при проверках, получать данные от оперативников. Срок давности за нарушение может быть увеличен с трех до пяти лет или до 10 лет, если есть признаки преступления.



Но есть и послабления для бизнеса — антимонопольная служба предлагает удвоить доход и ущерб, при котором можно возбудить уголовное дело: преступный доход, считающийся крупным, увеличить до 100 млн руб., а особо крупным — до 500 млн руб., а ущерб — до 20 млн и 60 млн соответственно. Кроме того, ФАС предлагает упростить освобождение от уголовной ответственности тех, кто первым сознается в картеле и поможет в его расследовании.



Как следует из протокола совещания у первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова в декабре, кабинет министров проект в целом поддержал. Начальник правового управления ФАС Артем Молчанов подтвердил через представителя, что проект внесен в правительство: он разработан по поручению президента.

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