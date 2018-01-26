Новости дня
Суд вынес приговор бывшему исполнительному директору Красноуральского химического завода
26 январь 2018 (10:44)
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Красноуральский городской суд вынес приговор в отношении исполнительного директора ООО «Красноуральский химический завод» Ларисы Губайдуллиной, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Подсудимая была признана виновной по части 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека». Как установлено в суде, Л. Губайдуллина с февраля по апрель 2016 года не обеспечила выполнение требований промышленной безопасности при проведении ликвидационных работ на опасном производственном объекте «Участок изготовления взрывчатых материалов».
К проведению работ был допущен подрядчик, у которого не было допуска на демонтаж оборудования на опасном объекте. Работы проводились без предварительной очистки оборудования от опасных материалов и веществ. Также она допустила проведение огневых работ при демонтаже оборудования опасного производственного объекта без оформления наряд-допусков на проведение такого рода работ и в отсутствие аттестации сварочной технологии у рабочих.
Также не были соблюдены требования безопасности при хранении опасных химических веществ (кислот). В результате остатки этих веществ при демонтаже металлических цистерн сливались в грунт.
«В ходе судебного разбирательства, исходя из анализа представленных доказательств, установлено, что указанные нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, допущенные директором ООО «Красноуральский химический завод» Ларисой Губайдуллиной, могли повлечь смерть человека», — говорится в сообщении.
Суд назначил бывшему исполнительному директору предприятия наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.
Подсудимая была признана виновной по части 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека». Как установлено в суде, Л. Губайдуллина с февраля по апрель 2016 года не обеспечила выполнение требований промышленной безопасности при проведении ликвидационных работ на опасном производственном объекте «Участок изготовления взрывчатых материалов».
К проведению работ был допущен подрядчик, у которого не было допуска на демонтаж оборудования на опасном объекте. Работы проводились без предварительной очистки оборудования от опасных материалов и веществ. Также она допустила проведение огневых работ при демонтаже оборудования опасного производственного объекта без оформления наряд-допусков на проведение такого рода работ и в отсутствие аттестации сварочной технологии у рабочих.
Также не были соблюдены требования безопасности при хранении опасных химических веществ (кислот). В результате остатки этих веществ при демонтаже металлических цистерн сливались в грунт.
«В ходе судебного разбирательства, исходя из анализа представленных доказательств, установлено, что указанные нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, допущенные директором ООО «Красноуральский химический завод» Ларисой Губайдуллиной, могли повлечь смерть человека», — говорится в сообщении.
Суд назначил бывшему исполнительному директору предприятия наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Бывшего директора Красноуральского химзавода отправили под домашний арест
- Бывший директор Красноуральского химзавода обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах
- Возбуждено уголовное дело после пожара на Красноуральском химзаводе
- «Красноуральский химический завод» нарушил требования промышленной безопасности
- ООО «Красноуральский химический завод» оштрафовано за задержку заработной платы работникам в размере 1,7 млн рублей