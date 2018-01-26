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Суд вынес приговор бывшему исполнительному директору Красноуральского химического завода

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Красноуральский городской суд вынес приговор в отношении исполнительного директора ООО «Красноуральский химический завод» Ларисы Губайдуллиной, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Подсудимая была признана виновной по части 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека». Как установлено в суде, Л. Губайдуллина с февраля по апрель 2016 года не обеспечила выполнение требований промышленной безопасности при проведении ликвидационных работ на опасном производственном объекте «Участок изготовления взрывчатых материалов».



К проведению работ был допущен подрядчик, у которого не было допуска на демонтаж оборудования на опасном объекте. Работы проводились без предварительной очистки оборудования от опасных материалов и веществ. Также она допустила проведение огневых работ при демонтаже оборудования опасного производственного объекта без оформления наряд-допусков на проведение такого рода работ и в отсутствие аттестации сварочной технологии у рабочих.



Также не были соблюдены требования безопасности при хранении опасных химических веществ (кислот). В результате остатки этих веществ при демонтаже металлических цистерн сливались в грунт.



«В ходе судебного разбирательства, исходя из анализа представленных доказательств, установлено, что указанные нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, допущенные директором ООО «Красноуральский химический завод» Ларисой Губайдуллиной, могли повлечь смерть человека», — говорится в сообщении.



Суд назначил бывшему исполнительному директору предприятия наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.

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