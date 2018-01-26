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Власти Нижнего Тагила расторгли концессионное соглашение с «дочкой» «Ростеха»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Нижнего Тагила к ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил» (дочерняя структура ГК «Ростех») о расторжении концессионного соглашения, касающегося строительства инфраструктуры для переработки мусора. Об этом сообщается на сайте арбитража.



Как указано в материалах дела, требование о расторжении соглашения обусловлено существенным нарушением ответчиком условий договора.



Напомним, концессионное соглашение между администрацией Нижнего Тагила и ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил» было заключено в апреле 2015 года. Согласно документу, компания обязалась возвести в городе в течение двух лет объекты мусороперерабатывающего комплекса мощностью порядка 180 тыс. т твердых коммунальных отходов в год. Инвестиции в проект оценивались в 1,02 млрд руб.

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