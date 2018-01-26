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В МУП «Водоканал» назвали причиной коммунальных аварий в Екатеринбурге изношенные сети
26 январь 2018 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Причиной серии коммунальных аварий в Екатеринбурге стали изношенные сетей, пояснили в пресс-службе МУП «Водоканал».
На текущей неделе в городе произошло три прорыва на сетях холодного водоснабжения — на Вторчермете (улица Симферопольская), в Пионерском поселке (улица Смазчиков) и в районе улиц Энгельса — Белинского.
Как ранее УрБК поясняли в МУП «Водоканал», на сегодняшний день в Екатеринбурге изношено порядка 2/3 сетей. Для предупреждения аварий предприятию ежегодно нужно менять до 70 км сетей. По факту из-за нехватки средств МУП «Водоканал» ликвидирует лишь 20 км ветхих труб.
На текущей неделе в городе произошло три прорыва на сетях холодного водоснабжения — на Вторчермете (улица Симферопольская), в Пионерском поселке (улица Смазчиков) и в районе улиц Энгельса — Белинского.
Как ранее УрБК поясняли в МУП «Водоканал», на сегодняшний день в Екатеринбурге изношено порядка 2/3 сетей. Для предупреждения аварий предприятию ежегодно нужно менять до 70 км сетей. По факту из-за нехватки средств МУП «Водоканал» ликвидирует лишь 20 км ветхих труб.
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