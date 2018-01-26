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Сотрудников РМК наградили почетным званием «Первооткрыватель месторождения»

УрБК, Челябинск, 26.01.2018. Минприроды РФ наградило нагрудным знаком «Первооткрыватель месторождения» президента Русской медной компании (РМК) Всеволода Левина, заместителя гендиректора Томинского горно-обогатительного комбината (входит в Группу РМК) Николая Джемилева и главного специалиста отдела недропользования РМК Сергея Сарычева. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Награды присуждены за открытие и разведку Томинского месторождения медно-порфировых руд в Челябинской области. В число обладателей почетного знака за большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы России вошли также другие видные представители отечественной геологоразведочной и горнодобывающей отраслей», — говорится в сообщении.



Томинское месторождение медно-порфировых руд расположено в Сосновском районе Челябинской области. Открыто в 1957 году. Включено в 50 самых крупных месторождений мира, его запасы оцениваются в 660 млн т руды.



Старт разработке Томинского месторождения меди в июле 2017 года дали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Торжественная церемония состоялась в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2017». На месте месторождения РМК строит Томинский горно-обогатительный комбинат. Он станет одним из самых современных и масштабных проектов в российской горнодобывающей отрасли.



Нагрудным знаком «Первооткрыватель месторождения» отмечают граждан, которые открыли или разведали имеющее промышленную ценность неизвестное ранее месторождение. Кроме того, таким знаком награждают специалистов, выявивших дополнительные запасы полезных ископаемых в новых, имеющих самостоятельное значение залежах, рудных телах, участках или месторождениях, что существенно увеличило их промышленную ценность.

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