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Заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 представили на форуме в Давосе

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. Заявку Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО-2025 представили на экономическом форуме в Давосе.



По словам генерального директора заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светланы Сагайдак, девиз 48-го форума в Давосе — «Создавая общее будущее в раздробленном мире» — довольно тесно перекликается с темой российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».



«Несмотря на тревожное состояние современного мира, нам необходимо задумываться о том, какое будущее мы оставим в наследство следующим поколениям. Четвертая индустриальная революция, обсуждению которой на форуме будет посвящено немало времени, заставляет нас по-новому оценивать достижения научно-технического прогресса. Город будущего, инновационный smart-city, который будет создан на месте ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, — наш ответ на вызовы текущего момента», — отмечает Светлана Сагайдак.



Российская заявка на проведение всемирной выставки в 2025 году представлена в Русском доме, где проходят мероприятия с участием российских и зарубежных лидеров бизнеса и политики.



«С учетом обширной и насыщенной программы Русского дома с заявкой Екатеринбурга ознакомится максимальное количество гостей Давоса», — рассказали в пресс-службе заявочного комитета ЭКСПО-2025.

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