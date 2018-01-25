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Свердловская область не выполнила поручение Минсельхоза по созданию кооперативов

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. По итогам 2017 года в Свердловской области появилось 13 новых сельскохозяйственных кооперативов. Об этом в ходе заседания правительства региона рассказал министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев.



Полученный результат ниже целевых показателей, обозначенных Минсельхозом РФ. Напомним, в прошлом году федеральное ведомство поручило региону создать 18 новых сельхозкооперативов. В целом по стране субъектам было необходимо создать 2 тыс. кооперативов.

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