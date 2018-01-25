Кризис
Прибыль российских банков в России в 2017 году сократилась на 15%
25 январь 2018 (17:55)
Прибыль российских банков по итогам 2017 года сократилась на 15% по отношению к предыдущему году и составила 790 млрд руб., говорится в материалах ЦБ РФ.
Данные подсчитаны из соотношения прибыльных и убыточных финансовых организаций. Положительную динамику в 2017 году продемонстрировали 420 банков. Их прибыль составила 1,6 трлн руб.
Число убыточных финансовых организаций в прошлом году составило 140. За год они потеряли 772 млрд руб.
Данные подсчитаны из соотношения прибыльных и убыточных финансовых организаций. Положительную динамику в 2017 году продемонстрировали 420 банков. Их прибыль составила 1,6 трлн руб.
Число убыточных финансовых организаций в прошлом году составило 140. За год они потеряли 772 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прибыль российских банков в России в 2017 году сократилась на 15%
- Количество прибыльных банков в 2016 году снизилось на 20%
- В декабре 2015 года убыток российских банков составил почти 72 млрд рублей
- По итогам 2014 года убыток российских банков превысил 190 млрд рублей
- По итогам октября количество прибыльных кредитных организаций сократилось на 15