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УЭХК завершил пуско-наладочные работы на установке цементирования РАО

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) завершены пуско-наладочные работы (без загрузки ядерных материалов) на установке цементирования для кондиционирования мелкодисперсных ядерных материалов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Новая установка позволяет привести радиоактивные отходы (РАО), не подлежащие дальнейшей переработке, в соответствие критериям приемлемости, например, по активности. Только после цементирования бочка с РАО помещается в контейнер и передается на захоронение.



Все операции на установке — приготовление цементного раствора, подача бочки с ядерными материалами в рабочий бокс, ее заполнение через специальный зонд, герметизация, дезактивация (при необходимости) и извлечение — производятся автоматизировано с пульта управления.



«Безопасное обращение с радиоактивными отходами — приоритетное направление деятельности комбината. Установка цементирования, которая в ходе пуско-наладочных работ уже доказала свою эффективность, — один из этапов масштабной модернизации технологических процессов и технологического оборудования в области обращения с РАО», — отметил начальник участка химико-металлургического цеха АО «УЭХК» Юрий Скосырский.



Модернизация оборудования в АО «УЭХК» продолжится. До 2019 года в техническое перевооружение комбината предполагается направить более 34 млрд руб.

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