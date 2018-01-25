Аграрии не доверяют кооперативам

В 2017 году Минсельхоз поставил перед Свердловской областью задачу создать 18 новых сельскохозяйственных кооперативов. Несмотря на усилия областного минАПК и уже существующих объединений, выполнить ее Среднему Уралу не удалось. По итогам года в области появилось лишь 13 новых кооперативов. Фермеры по-прежнему не доверяют друг другу и не хотят нести субсидиарную ответственность, а господдержка для таких объединений оказывается незначительна или отсутствует вовсе.Свердловская область не смогла выполнить поручение Минсельхоза: вместо 18 сельскохозяйственных кооперативов в регионе за прошлый год удалось создать лишь 13. По данным министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, сейчас в регионе работают 59 сельскохозяйственных кооперативов, в том числе 38 снабженческо-сбытовых, 10 кредитных, шесть перерабатывающих и пять обслуживающих.Безусловно, сельскохозяйственный кооператив — удобный инструмент для аграриев. Объединение позволяет фермерам сократить издержки на производство и наладить сбыт собственной продукции переработчикам. По данным минАПК, только за последние два года выручка сельхозкооперативов в регионе выросла в 1,6 раза — с 750 млн руб. в 2015 году до 1,2 млрд руб. в 2017-м. Однако изменения в законодательстве могут, наоборот, ограничить желание аграриев развивать бизнес и увеличивать обороты.«С 1 января 2019 года вводится новый налог — присуждается НДС для предприятий на ЕСХН, имеющих реализацию более 100 млн руб.», — рассказал сегодня на заседании правительства Свердловской области исполнительный директор сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Россельхозкооперация» Сергей Стенин.С одной стороны, изменения в налоговом законодательстве могут спровоцировать мелкие хозяйства объединяться, с другой — они могут стараться сократить выручку, чтобы не платить НДС или вовсе уйти с рынка.Еще одна важная функция сельхозкооперативов — кредитование. По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, в 2014-2016 году объединения обеспечили до 25% кредитов для аграриев.«Кредитные кооперативы сыграли большую роль в 2014-2016 годах, когда были проблемы по получению кредитных ресурсов для наших аграриев. В эти годы кредитными кооперативами всем селянам выдавалось до четверти кредитов на проведение весенних полевых работ, заготовку кормов и проведение уборочных работ», — рассказал министр.Однако это не помешало в 2017 году федеральному правительству отменить субсидии для кредитных кооперативов. Областные власти постарались восполнить потерю поддержкой из регионального бюджета, но, естественно, возможности несоразмерны. В итоге у аграриев фактически не осталось выбора, кроме как кредитоваться в банках.«Кредитные кооперативы — это единственный источник, где мы можем спокойно и свободно получать кредитные ресурсы. Во всех остальных — государственных т негосударственных банках — у нас нет конечного бенефициара, собственника, мы сразу на первом рассмотрении получаем отказы», — прокомментировал Сергей Стенин.При этом для кооперативов получить кредит в банке — тоже задача не из простых. Прежде всего из-за требования банка сделать поручителями всех его участников.«Банки берут поручителями всех членов потребительского кооператива, заявленных в выписке ЕГРЮЛ, которые, в свою очередь, должны предоставлять все учредительные бухгалтерские документы, что значительно усложняет подачу таких заявок», — рассказал Дмитрий Дегтярев.Вообще, уровень господдержки участники кооператива пока считают недостаточным. Сейчас максимальная сумма, которую могут получить объединения — 15 млн руб.«Господдержка 15 млн рублей маловата для нашего кооператива с реализацией на сумму 400 млн руб. Нам надо хотя бы 100 млн руб. иметь кредитных ресурсов, чтобы закупать семена, распространять», — рассказал Сергей Стенин.Из-за отмены субсидий на доставку продуктов в отдаленные населенные пункты кооперативы вынуждены закрывать магазины, сообщил управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец. По его словам, в регионе идет планомерное «выдавливание» большими сетями всех торговых точек и потребкооперативов.«Они уже пришли во все районные центры, скоро они придут на центральные усадьбы наших сельских советов. Меня беспокоит судьба маленьких магазинов в населенных пунктах, где жителей от 1 до 100 человек, которые потребкооперация держит за счет своей прибыли на центральных магазинах. В отдельных районах, уже и на тех центральных усадьбах магазины закрылись, содержать их не на что. Здесь нужна поддержка. Она раньше была за доставку продукции в труднодоступные, особенно паводковые районы. Там им платили за доставку продуктов больше 11 километров. Сегодня эти деревни никому не нужны», — рассказал он.Кроме того, с 2016 года программа Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства также не предусматривает выделения средств сельхозпотребкооперативам.В следующем году минАПК намерено и дальше вовлекать аграриев в объединения и создать не менее 10-15 кооперативов. Однако существующие в отрасли проблемы заставляют сомневаться в планах ведомства. Фактическое сокращение оказываемой кооперативам поддержки идет вразрез с заявленными властями намерениями о «возрождении» сельской кооперации.