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В Мексике обнаружили мертвые туши 300 акул

25 январь 2018 (17:32)

В Мексике на шоссе в штате Мичоакан местные жители обнаружили туши 300 акул. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что у акул были отрезаны плавники.

По данным полиции, на фуру, которая незаконно перевозила груз, напали. Похитители угнали автомобиль, а туши выбросили на трассу.

Сообщается, что в Мексике акул добывают главным образом ради плавников, которые используются в кулинарии и нетрадиционной медицине.

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