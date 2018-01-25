Дайджест

В Мексике обнаружили мертвые туши 300 акул

В Мексике на шоссе в штате Мичоакан местные жители обнаружили туши 300 акул. Об этом сообщает Fox News.



Отмечается, что у акул были отрезаны плавники.



По данным полиции, на фуру, которая незаконно перевозила груз, напали. Похитители угнали автомобиль, а туши выбросили на трассу.



Сообщается, что в Мексике акул добывают главным образом ради плавников, которые используются в кулинарии и нетрадиционной медицине.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: