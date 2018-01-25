Дайджест
В Мексике обнаружили мертвые туши 300 акул
25 январь 2018 (17:32)
В Мексике на шоссе в штате Мичоакан местные жители обнаружили туши 300 акул. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что у акул были отрезаны плавники.
По данным полиции, на фуру, которая незаконно перевозила груз, напали. Похитители угнали автомобиль, а туши выбросили на трассу.
Сообщается, что в Мексике акул добывают главным образом ради плавников, которые используются в кулинарии и нетрадиционной медицине.
Отмечается, что у акул были отрезаны плавники.
По данным полиции, на фуру, которая незаконно перевозила груз, напали. Похитители угнали автомобиль, а туши выбросили на трассу.
Сообщается, что в Мексике акул добывают главным образом ради плавников, которые используются в кулинарии и нетрадиционной медицине.
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