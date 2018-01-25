Дайджест
В Кабуле погиб представитель советника Трампа
25 январь 2018 (17:32)
Среди американцев, погибших при нападении на отель в Кабуле, оказался представитель советника президента США Дональда Трампа Гленн Селинг. Об этом сообщает CNN.
Селинг работал представителем Рика Гейтса в период предвыборной кампании.
«Гленн был в Кабуле и работал над сбором данных об успехах нового президента Афганистана, а также над мерами по борьбе с экстремизмом», — говорится в сообщении.
Селинг работал представителем Рика Гейтса в период предвыборной кампании.
«Гленн был в Кабуле и работал над сбором данных об успехах нового президента Афганистана, а также над мерами по борьбе с экстремизмом», — говорится в сообщении.
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